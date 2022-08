Palermo-Perugia 2-0: Corini, esordio deluxe! Brunori ed Elia firmano la prima gioia

Palermo intenso, armonioso e convincente: Brunori ed Elia a segno e Perugia ko

PRIMO TEMPO - Esordio al Renzo Barbera per il Palermo targato City Football Group ai nastri di partenza del campionato di Serie B 2023-2023.

Eugenio Corini torna da protagonista sulla panchina rosanero dopo la breve e non fortunata parentesi del 2016. Soltanto una settimana di lavoro per il tecnico di Bagnolo Mella, conscio di guidare una rosa che deve ancora essere potenziata e completata,, ma desideroso di partire con il piede giusto per conferire alla squadra un'infusione di entusiasmo ed autostima. Avversario tutt'altro che agevole il Perugia di Castori, compagine tosta e smaliziata per la categoria, reduce dall0accesso ai playoff conquistato la scorsa stagione.

Compagine rosanero disposta con il 4-2-3-1: Pigliacelli tra i pali, Buttaro e Sala esterni bassi, Nedelcearu e Marconi coppia di centrali difensivi. Damiani e Broh cerniera in zona nevralgica, Floriano Elia e Valente a supporto di Brunori.

Palermo aggressivo già dalle prime battute, la squadra cerca il fraseggio anche nel primo possesso, gestendo con coraggio la costruzione dal basso che coinvolge attivamente anche Pigliacelli. Cartellino giallo per Iannoni reo di un'entrata fuori tempo su Sala.

Piacciono la propensione al palleggio. la linearità e fluidità nella tessitura della manovra degli uomini di Corini. Pressing corale, ritmi alti, transizioni fulminee alternate a cambi di fronte repentini alla ricerca dell'ampiezza. Il Perugia fa un po' fatica ad arginare la supremazia territoriale di Damiani e compagni, ammonizione anche per Dell'Orco che stende Elia al limite dell'area. Reparti difensivi accorti e concentrati, varie situazioni potenziali ma nessuna conclusione degna di rilievo su entrambi i versanti

Folata spartiacque al minuto ventidue: Perugia infilzato da una ripartenza ferale degli uomini di Corini, umbri disarticolati su un corner a favore, Floriano si invola a campo aperto e premia la sovrapposizione di Elia, Lisi lo stende e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Rosso per il calciatore di Castori e Brunori implacabile dal dischetto per il vantaggio rosanero. Floriano volteggia tra le linee con brillantezza e qualità tra le linee, crea la superiorità numerica e mette dentro diversi palloni interessanti. Un ecc3esso di foga gli costa il giallo alla mezz'ora. Ancora Floriano protagonista di uno strappo bruciante sui diciotto metri, la sua battuta d'esterno trova pronto Gori. Castori rileva Righetti con di Serio. Broh conferisce ordine e vigoria davanti la difesa, Damianigiganteggia per fosforo, lucidità e qualità tecniche in regia. Chance per il raddoppio al minuto quarantadue, splendida combinazione Broh-Floriano-Brunori e destro largo dell'italobrasiliano che non vede il liberissimo Elia sulla destra.

Un'altra ripartenza di Brunori, Perugia ancora smagliato da una situazione di corner a favore, punisce nel recupero di frazione la squadra di Castori:'assist per Elia e bis dell'esterno, ma il Var cancella la rete per offiside dell'ex Benevento. Primo tempo che si chiude con i rosanero avanti di misura.

SECONDO TEMPO - Un ottimo Roberto Floriano lascia il posto a Soleri dopo l'intervallo. Elia in percussione si guadagna un'invitante punizione dal limite: Valente ci prova ma alza troppo la mira con il destro. Curado vecca il cartellino giallo dopo una decina di minuti. Corini richiama Valente e lancia Stoppa al minuto sessanta. Grande chance per Melchiorri poco dopo, il mancino del numero nove biancorosso si perde largo da ottima posizione. Sala si arrende per un problema al ginocchio: dentro Roberto Crivello. Il Perugia si protende in avanti alla ricerca del pari, il Palermo sfrutta le voragini aperte fisiologicamente dall'atteggiamento degli umbri. Brunori premia con un fantastico cambio di gioco l'ennesimo taglio di Elia che controlla e buca Gori con un destro secco. Raddoppio della compagine di Corini nel momento di maggiore pressione ospite. Perugia colpito nel morale e Palermo che tracima sulle ali dell'entusiasmo. Stoppa strappa sul breve e scaglia un mancino che sfiora la traversa. Ancora Stoppa ispira Brunori, destro potente ma alto dai diciotto metri. Altra manovra esemplare della banda Corini: tre passaggi in verticale per squarciare le scompaginate linee biancorosse Crivello-Stoppa-Buttaro con diagonale sul fondo del numero venticinque. Giallo al minuto ottanta per Nedelcearu. Pigliacelli è attento un punizione velenosa di Vulic. Soleri spreca il tris su ottimo cross teso di Stroppa. Il triplice fischio scatena la gioia al Barbera: il primo Palermo di Corini sorprende, vince e convince.