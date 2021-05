Palermo, Perinetti: “C’è base per ripartire, si può puntare alla B. Lucca? Dico la mia”

“C’è una base importante su cui costruire. Annata di assestamento, anche positiva a mio parere, per come si è evoluta nell’ultima parte, con Filippi che ha dimostrato di avere carattere e conoscere il mestiere. La società aveva puntato su Boscaglia, ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. L’assenza del pubblico è stato un fattore determinante, per una piazza come Palermo. Il ritorno tra i professionisti aveva generato un certo entusiasmo, poi sono arrivate le delusioni, ma si vedeva, al via, che c’erano squadre più attrezzate. I risultati dicono che il Palermo si è espresso bene e che i valori tecnici c’erano. Per quello che poteva, la società ha agito in modo corretto. Castagnini ha portato giocatori interessanti, come Lucca, ma non è facile fare bene al primo anno. Integrando la rosa di quest’anno, si potrebbe puntare alla B. C’è gente esperta e di categoria, come De Rose, Valente o Pelagotti, e giovani promettenti, non solo Lucca, ma anche Silipo, Marong o Doda. Lucca? Il ragazzo è migliorato molto e ha ancora grossi margini. Non so se il Palermo dovrà sacrificarlo subito, ma penso Lucca vorrà approfittare del suo exploit per salire di categoria. Futuro? Va fatta chiarezza tra i soci. Ma non è solo questione di soldi: la pandemia ha rallentato tutto. Ovunque ormai se non arriva l’americano di turno, necessitano pazienza e programmazione”.

