Palermo, Pelagotti l’imprescindibile: Filippi punta forte sull’estremo difensore

L'estremo difensore del Palermo, Alberto Pelagotti, sarà senza dubbio un punto fermo in vista della prossima stagione

Il Palermo in vista della prossima stagione parte con una certezza che si chiama Alberto Pelagotti. L'estremo difensore toscano sarà il leader del prossimo campionato , Ma il proprio contratto è in scadenza nel 2022 e dunque sarà fondamentale rinnovarlo il prima possibile.da parte del portiere ex Empoli non manca la volontà e dunque è solo questione di tempo. Al Palermo adesso serve un vice visto che Mattia Fallani è tornato alla spalle e i giovanissimi Faraone e Matranga devono chiaramente crescere. Pelagotti è stato lo stakanovista rosanero e come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia': « il campionato del numero 1 si è chiuso con 3.600 minuti disputati in 40 partite complessive, tra le 36 della regular season e le 4 dei play-off... la media è presto fatta: 90 minuti a partita. Non un solo secondo in panchina. Non un infortunio. Non una squalifica».