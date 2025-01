Palermo, Pasqualin: “Bisogna risolvere il problema Brunori. Osti ha grande esperienza”

SERIE A

L'avvocato ha parlato della Serie A: "La vittoria nel derby per la Roma è stata un grande segnale. Ranieri è stato bravo a dare una svolta mettendo a posto le cose come forse nessun altro avrebbe potuto fare, potrebbe anche, a furor di popolo, decidere di continuare ad allenare. Tra gli incarichi dovrebbe scegliere il nuovo allenatore, magari dando indicazioni su tutto lo staff manageriale. Mercato? Non è molto facile. L’esperienza di Ranieri è importante ma bisognerà capire se i Friedkin si accoderanno ai desiderata del mister. Ci sarebbe bisogno, come per tutti, di innesti mirati. Calciatori idonei alla tattica del tecnico. L’Inter è una potenza. Non ha bisogno di nulla sul mercato. E il Napoli a quanto pare è pronto a ricevere Danilo. Ma deve costatare l’atteggiamento della Juventus che vuole un indennizzo- ha aggiunto -. Folorunsho è diretto a Firenze, Zerbin a Venezia. Credo che se Conte desse delle indicazioni verrebbe accontentato."