Calciomercato Palermo: Di Chiara torna un’opzione, Osti valuta. Già De Sanctis…

PALERMO, OSTI GUARDA AL MERCATO: DI CHIARA TRA I NOMI PER GENNAIO — I primi giorni di Carlo Osti come nuovo direttore sportivo del Palermo sono caratterizzati da un’intensa attività su due fronti. Da un lato, lunghi colloqui con allenatore e calciatori per ridare motivazione e fiducia a una squadra che fatica a trovare identità e continuità. Dall’altro, uno sguardo attento al mercato per identificare profili in grado di migliorare la rosa in vista della sessione invernale.

Tra le priorità individuate dal ds c’è il ruolo di terzino sinistro. Il rendimento altalenante di Kristoffer Lund e gli adattamenti forzati di Niccolò Pierozzi e Pietro Ceccaroni su binario mancino hanno messo in evidenza la necessità di innestare un giocatore di ruolo, con esperienza e capacità di garantire equilibrio in entrambe le fasi.

DI CHIARA: IL NOME IN CIMA ALLA LISTA — Tra i profili valutati spicca quello di Gianluca Di Chiara, terzino sinistro classe 1993 originario di Palermo. Reduce dalla promozione in Serie A con il Parma, dove ha giocato un ruolo da protagonista, Di Chiara è ora ai margini del progetto tecnico del club emiliano. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, il che lo rende un’opzione valida e spendibile sia in termini economici che di affidabilità sul campo.

CONTATTI CON DE SANCTIS — Secondo indiscrezioni raccolte da Mediagol.it, l’ex ds Morgan De Sanctis aveva già avviato contatti con l’entourage del giocatore nelle settimane precedenti al suo esonero. L’idea era quella di portare Di Chiara a Palermo per gennaio, sfruttando la sua esperienza e il desiderio del terzino di vestire nuovamente la maglia rosanero dopo aver militato nelle giovanili del club.

OSTI E IL RILANCIO DEL PALERMO — Con l’arrivo di Osti, pianificazione, strategie e obiettivi vanno ovviamente rivalutati. Tuttavia, le caratteristiche tecniche e motivazionali di Di Chiara lo rendono un’opzione da tenere in debita considerazione per la società targata CFG. Il suo profilo si sposa perfettamente con le esigenze contingenti del Palermo: un giocatore solido, abituato alla categoria e con il desiderio di tornare protagonista nella sua città natale.

LA SCHEDA DI GIANLUCA DI CHIARA

Il classe 1993 può vantare ben 217 presenze in Serie B e 13 in Serie A. Uomo chiave delle ultime due stagioni di Reggina e Parma, potrebbe rappresentare un tassello fondamentale anche in rosanero.

UNA SOLUZIONE STRATEGICA — L’eventuale acquisto di Di Chiara rappresenterebbe una scelta strategica per il Palermo, andando a colmare una lacuna evidente nella rosa. Un terzino di ruolo esperto potrebbe garantire maggiore stabilità difensiva e qualità sulla corsia nella proposta offensiva, contribuendo al rilancio della squadra in una fase delicata della stagione.

Il mercato di gennaio si avvicina, e Osti ha già dimostrato di avere le idee chiare per riportare entusiasmo e competitività al club rosanero.