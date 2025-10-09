Di Giuseppe Donato
Focus Palermo
Palermo, partenza a razzo per Inzaghi in campionato: un’abitudine per l’allenatore piacentino
Filippo Inzaghi, alla guida del Palermo dalla scorsa estate, ha cominciato la sua nuova esperienza nel migliore dei modi; numero di sconfitte in campionato pari a zero, quindici punti conquistati, secondo posto in classifica, unanime consenso della tifoseria che ormai di consueto al termine dei match intona il coro: "Pippo uno di noi". Con la seconda pausa per le nazionali, si può certamente parlare di un inizio molto positivo.
Non è la prima volta che l'allenatore di Piacenza inizia una nuova avventura in modo brillante; infatti, in tutte le sue ultime quattro esperienze in Serie B è partito a razzo. (considerando lo stesso numero di gare disputate dal Palermo fino ad ora).
Alla guida del Pisa la stagione scorsa nelle prime sette gare ottenne sedici punti, sorprendendo tutti. L'ottimo avvio non fu solo un fuoco di paglia; infatti, la compagine toscana venne promossa in massima serie dopo oltre tre decenni di assenza.
Con la Reggina, nella stagione 2022/2023, cominciò l'annata nel migliore più roseo possibile; 15 punti nelle prime sette di campionato - gli stessi ottenuti oggi dal Palermo - , primo posto in classifica, e ambizioni di Serie A. Tuttavia, la formazione calabrese, in antitesi al Pisa, anche per motivi extracampo, arrivò settima in campionato, non procedendo sulla strada intrapresa nelle prime sfide di campionato.
Nell'annata 2021/2022, alla guida del Brescia, ottenne 14 punti nelle prime sette gare, ma venne sollevato dall'incarico alla trentunesima giornata, non confermando l'ottimo avvio.
Con il Benevento, nel 19/20, conquistò 15 punti al termine della settima ondata; la squadra campana, poi, venne promossa in A con largo anticipo. Infine, alla guida del Venezia, neopromosso in cadetteria, nella stagione 2017/2018, raccolse 10 punti nelle prime sette partite; un bottino comunque considerato positivo a giudicare delle solamente ambizioni salvezza dei lagunari, che al termine del torneo ottennero la qualificazione ai playoff di categoria.
Dunque, per Filippo Inzaghi l'ottimo avvio in B è ormai diventata un'abitudine.
