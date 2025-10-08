La rassegna
La Repubblica: “Joronen e Pohjanpalo, obiettivo Mondiali”
Dall’entusiasmo vissuto con il Palermo alla concentrazione della nazionale finlandese: Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen sono partiti per rispondere alla chiamata della Finlandia, impegnata nei prossimi giorni nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.
L’attaccante rosanero ha ribadito, in un’intervista a Forbes.com, quanto sia importante questo traguardo per il suo Paese: dopo la storica partecipazione agli Europei, ora il sogno è quello di centrare la prima qualificazione mondiale. Domani i finlandesi affronteranno la Lituania a Helsinki, mentre domenica sarà la volta della sfida contro l’Olanda alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.
La Finlandia occupa attualmente il terzo posto nel Girone G con 7 punti, a tre lunghezze da Olanda e Polonia. Con ancora tre gare da disputare, Pohjanpalo e compagni devono fare bottino pieno e sperare in passi falsi delle dirette concorrenti per mantenere viva la speranza di qualificazione.
Intanto, a Palermo, Inzaghi e il suo staff riprendono la preparazione dopo la pausa. L’allenatore non è preoccupato per gli impegni dei suoi due nazionali, che rientreranno in tempo per lavorare con il gruppo nella settimana che porterà alla supersfida del Barbera contro il Modena, in programma domenica 19 ottobre.
Sul fronte infermeria, l’attenzione resta puntata su Bani, fermatosi a La Spezia per un risentimento muscolare e atteso oggi agli esami strumentali, e su Ranocchia, che punta al rientro proprio in occasione della sfida contro la capolista.
Il clima in casa Palermo resta sereno: tra entusiasmo, ambizioni internazionali e la voglia di confermarsi in campionato, la squadra di Inzaghi continua a guardare avanti con fiducia.
