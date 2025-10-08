La Repubblica: “Joronen e Pohjanpalo, obiettivo Mondiali”

Dall’entusiasmo vissuto con il Palermo alla concentrazione della nazionale finlandese: Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen sono partiti per rispondere alla chiamata della Finlandia , impegnata nei prossimi giorni nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 .

L’attaccante rosanero ha ribadito, in un’intervista a Forbes.com, quanto sia importante questo traguardo per il suo Paese: dopo la storica partecipazione agli Europei, ora il sogno è quello di centrare la prima qualificazione mondiale. Domani i finlandesi affronteranno la Lituania a Helsinki, mentre domenica sarà la volta della sfida contro l’Olanda alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.