Palermo, parte la corsa al biglietto per il Genoa: il numero dei tagliandi venduti

Il Palermo potrà contare sul supporto del Renzo Barbera per il match contro il Genoa

Nella mattinata di ieri si è aperta la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Genoa valevole per la quinta giornata di campionato di Serie BKT, prevista per venerdì 9 settembre alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera (CLICCA QUI PER I DETTAGLI).

Brunori e compagni avranno al proprio fianco almeno gli 11.465 abbonati. Un record per il club di viale del Fante negli ultimi dieci anni di attività. "Non si registrava un tale numero di abbonamenti dalla stagione 2011/2012 in Serie A", si legge sul "Giornale di Sicilia". In quell'anno furono 12.514 a sottoscrivere la propria tessera.

Per il match contro il Genoa l'obiettivo del club è di sfondare quota 20.000 presenze per la terza partita consecutiva in casa del torneo cadetto. Il numero dei tagliandi venduti ha già raggiunto la soglia dei mille con i tifosi rosanero che vogliono dare supporto alla squadra di Corini dopo le due sconfitte di fila contro Ascoli e Reggina.