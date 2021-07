Palermo, “Papà, voglio andare a casa”: Jajalo torna a Mondello con la famiglia

“Due anni lontano da Palermo, ma quando può, fa sempre ritorno”. Così l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, che getta gli occhi sul curioso ritorno nel capoluogo siciliano di Mato Jajalo. Il centrocampista bosniaco...

Un vero e proprio atto di nostalgia nei confronti della città e di quello che ha rappresentato, non solo per Jajalo - che detiene il record di presenze per uno straniero con la casacca rosanero (147) -, ma anche e soprattutto per la sua famiglia. Era già capitato diverse volte che il mediano oggi in forza all'Udinese tornasse a Palermo anche solo per rivedere vecchi amici, ma l'affettuosa volontà del figlio nei confronti della città ha anche scatenato le fantasie di diversi tifosi per quel che riguarda un clamoroso ritorno del bosniaco. Nulla di vero, se non la nostalgia di Jajalo e della sua famiglia per una terra che gli ha dato tanto dal punto di vista professionale e che ha restituito altrettanto sotto l'aspetto del mero legame affettivo.