Palermo-Padova, Zaccardo: “Il ‘Barbera’ un lusso, tifosi da A. Oddo? Io tifo Baldini”

"Il Barbera è uno stadio da Serie A. Oddo mi dispiace, ma io tifo per i rosa". Queste le parole di Cristian Zacardo, ex difensore del Palermo e campione del mondo del 2006 con la Nazionale azzurra di Marcello Lippi, intervenuto in quella che è la settimana di avvicinamento alla finale di ritorno dei playoff di Serie C tra i rosa e il Padova. La formazione allenata da Silvio Baldini, si è imposta nella gara d'andata con un secco 0-1, firmato dalla rete di Roberto Floriano dopo appena dieci minuti di gioco.

Bravo a fortunato in alcune circostanze il Palermo, che ha tenuto saldamente il vantaggio per tutto l'arco dell'incontro, arrivando alla sfida del 'Barbera' anche con il plus dei due risultati su tre a disposizione. In città, adesso, si respira un'euforia tangibile e giustificata, ad un passo dalla promozione in Serie B. A parlarne è stato lo stesso Zaccardo, che alle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport ha presentato la cruciale sfida del 'Barbera', partendo proprio dal clima che potrebbe portare un vantaggio in più ai rosanero.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Palermo è un lusso, io avuto la fortuna di vivere momenti d’oro. C’è un traguardo alla portata e i giocatori hanno una chance unica: 35mila persone al Barbera ti fanno sentire un giocatore di A, un giocatore vero. Baldini? Lo conosco bene, era già stato a Palermo, con la sua grande esperienza ha saputo come intervenire. Il calcio non è una scienza esatta, se credi in un percorso alla fine puoi anche non essere il più forte ma vinci lo stesso. E lui sta ci riuscendo. Oddo? Con Massimo abbiamo condiviso quelle emozioni del 2006: purtroppo può vincere una sola, ma sia entrambe meritano la B. Io farò il tifo per la mia ex squadra e per un passato che non dimenticherò mai, ma gli ultimi 90’ saranno quelli più duri".