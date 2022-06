Palermo-Padova, verso la finale playoff: vendita di alcolici vietata in zona stadio

Tutto pronto per Palermo-Padova, finale di ritorno dei playoff di Serie C. In occasione della sfida, il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, firma un'ordinanza di divieto sulla vendita di alcolici che interessa la zona dello Stadio "Renzo Barbera"

Prosegue la marcia di avvicinamento verso la super sfida tra Palermo e Padova, finale di ritorno dei playoff di Serie C, che determinerà l'ultima squadra ad essere promossa dalla Lega Pro verso la Serie B. Vittoria di misura nel match d'andata dell'"Euganeo" per i rosanero guidati da Silvio Baldini che hanno conquistato il quarto successo esterno consecutivo in questi spareggi promozione, dopo le vittorie di Trieste, Chiavari e Salò. La formazione biancoscudata di Oddo tenterà il tutto per tutto al Barbera, domenica sera alle 21.00, con Chiricò e compagni pronti a giocarsi il tutto per tutto per provare a ribaltare lo 0-1 dell'andata siglato da Roberto Floriano.

Intanto in città scattano ulteriori misure di sicurezza in vista della partitissima contro la formazione patavina. Per il capoluogo siciliano sarà già una giornata particolare, data anche la concomitanza delle Elezioni Amministrative 2022. Oltre che un cospicuo dispiegamento di forse dell'ordine, che verrannno impegnate in vista della finalissima, il Comune di Palermo ha emesso un provvedimento che vieterà la vendita di bevande alcoliche nei pressi dello Stadio "Renzo Barbera". Il divieto avrà validità dalle 13.00 di domenica alle 7.00 di lunedì ed interesserà tutti gli esercenti pubblici, sia permamenti che ambulanti, che operano nell’ambito dell'area gastronomica e lungo l’anello viario esterno alle zone di prefiltraggio dell'impianto di viale del Fante. Di seguito la nota ufficiale diramata dal Comune di Palermo.

"Con questo provvedimento, nel dettaglio si dispone il divieto di commercializzazione di bevande alcoliche e superalcoliche e, inoltre, che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che siano state versate in contenitori biodegradabili e compostabili".