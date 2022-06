Palermo-Padova, verso la finale playoff serie C: caos biglietti e controlli della GdF

Quasi 29.000 biglietti venduti per la finale playoff Serie C, Palermo-Padova. Scattano i controlli della Guardia di finanza presso la biglietteria dello stadio Renzo Barbera

Prosegue la marcia di avvicinamento al retour match della Finale playoff di Serie C, Palermo-Padova, sfida che determinerà l'ultima squadra promossa in Serie B della stagione 2021-2022. Sarà ancora una volta un Barbera gremito in ogni ordine di posto quello che ospiterà la delicata sfida tra la compagine di Silvio Baldini e la formazione biancoscudata di Massimo Oddo. Dalle 13 di ieri (mercoledì 8 giugno) è partita la vendita libera per acquistare i tagliandi per assistere alla gara di domenica sera.

Dopo circa tre ore dall'avvio erano già stati emessi poco meno di 29.000 biglietti in vista della finalissima. Sistemi vivaticket in tilt, con il portale che accoglie sia gli acquisti diretti sia i flussi dei punti vendita fisici in tutta Italia, letteralmente preso d'assalto, registrando un traffico record più che doppio rispetto alle ultime partite dei playoff al Renzo Barbera. 240 i biglietti emessi al minuto e fino a 9000 utenti contemporaneamente connessi al secondo.

La tempistica fulminea dell'emissione dei circa 29mila tagliandi ha però ha lasciato sgomenti i tantissimi tifosi che non sono riusciti ad accaparrarsi il titolo d'ingresso per la sfida di domenica sera. A pochi minuti dall’annunciato sold out, in rete è partita la "caccia al biglietto" con tantissimi annunci di vendita dei tagliandi a prezzi più che triplicati: una situazione che destato indignazione e diverse lamentele da parte dei tifosi.

Oggi, intanto, sono scattati i controlli della Guardia di finanza presso la biglietteria dello stadio Renzo Barbera. Gli accertamenti, come riporta il portale online del Giornale di Sicilia, sono legati alla ressa creatasi ieri, a partire dalle 13, in occasione dell'avvio della vendita libera dei biglietti per la finale playoff di Serie C, Palermo-Padova, in programma domenica 12 giugno alle 21.15.