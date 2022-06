Palermo-Padova, verso la finale di ritorno: sabato Baldini in conferenza stampa

Dopo aver conquistato la vittoria per 1-0 in occasione del match d'andata all'Euganeo, il Palermo si prepara ad affrontare la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Domenica 12 giugno, alle ore 21:15, allo Stadio "Renzo Barbera", infatti, andrà in scena il secondo atto della sfida contro il Padova di Massimo Oddo.