Palermo-Padova: venduti oltre 300 tagliandi per il settore ospiti

Sale l'attesa per Palermo-Padova, finale di ritorno dei playoff di Serie C, che decreterà chi tra le due compagini potrà occupare l'ultimo slot rimasto per la Serie B. Dopo le lunghe code ai botteghini registrate nella giornata di ieri in Sicilia, con migliaia di persone rimaste senza tagliando dopo il sold out annunciato poche ore dopo l'inizio della vendita libera, arriva puntuale la risposta della tifoseria biancoscudata: secondo quanto riportato da "Padovagoal", infatti, sono 312 i biglietti venduti per il settore ospiti del "Renzo Barbera".