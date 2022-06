Palermo-Padova, Toni: “Baldini senza calcoli, il Barbera farà la differenza. Oddo…”

Parola a Luca Toni. Giorno di finale a Palermo tra i rosanero e il Padova, per l'ultimo atto dei playoff di Serie C che consegnerà ad una delle due squadre la tanto bramata promozione in Serie B. Ex bomber e record man nella storia del Palermo, Toni è intervenuto alle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport dando il suo personale punto di vist sull'attesissima sfida del 'Renzo Barbera'. Dall'influenza dei 35mila tifosi rosanero all'atteggiamento della squadra, il punto di Luca Toni in vista della gara decisiva per la stagione rosanero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Baldini sicuramente ha chiesto ai suoi di giocare come sempre perché i calcoli sul risultato si possono fare soltanto a 10’ dalla fine. Nei panni di Oddo, invece, avrei la priorità di non prendere gol: più la partita dovesse trascinarsi sullo 0-0, più potrebbe subentrare l’agitazione nei giocatori del Palermo. Basterebbe un episodio per andare ai supplementari e lì inizierebbe un’altra partita. La pressione del Barbera farà la differenza, lo stadio darà grandi stimoli. Ai giocatori del Palermo farei vedere un video di quando andammo in A contro la Triestina nel 2004, per dare un’idea di cosa significherebbe vincere davanti a quella gente e della carriera fatta poi da quei giocatori. Allo stesso tempo, il Padova ha elementi esperti che potrebbero essere caricati a mille dalla voglia di zittire lo stadio. Penso che il Palermo stia un po’ meglio nelle gambe e che il Padova debba tornare alla difesa a quattro, a tre c’è il rischio che i quinti rimangano troppo bassi in una gara solo da vincere".