Palermo-Padova, Salvo Ficarra: “Ecco cosa conterà. Cessione al City? Dispiace…”

Le dichiarazioni rilasciate dal noto comico e attore palermitano in vista della finale di ritorno dei playoff di Serie C

"Sono abbonato, biglietti già comprati: il mio legame col Palermo prescinde dalla categoria". Lo ha detto Salvo Ficarra, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport" in vista della finale di ritorno dei playoff di Serie C. Dopo la vittoria di misura conquistata in occasione del match d'andata all'Euganeo grazie alla rete messa a segno da Roberto Floriano, domenica 12 giugno andrà in scena il secondo ed ultimo atto fra Palermo e Padova al "Renzo Barbera".