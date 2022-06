Palermo-Padova, Sabatini : “La vittoria dei rosa all’andata non sposta gli equilibri”

Si avvicina l'appuntamento più importante della stagione agonistica di Padova e Palermo . La squadra di Oddo e quella di Baldini sono in corsa per l'ultimo posto per andare in Serie B , con la finalissima in programma domenica sera al Renzo Barbera alle ore 21.15. Il responsabile del settore giovanile biancoscudato, Carlo Sabatini , è intervenuto sulle colonne de "Il Mattino di Padova” esprimendo la propria opinione in merito alla finalissima dei playoff di Serie C . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Come si vince a Palermo? Pensando di non partire svantaggiati. Sono convinto che il Padova abbia il 50 per cento di possibilità di farcela. La vittoria dei rosanero all’andata non incide nulla e non sposta gli equilibri. Domenica sarà una finale secca e mi viene da sorridere pensando che i 35mila del Barbera possano incidere solo dalla parte del Palermo: di sicuro i rosanero avranno un gran tifo a favore ma una cornice del genere aiuta i giocatori più importanti a tirare fuori il meglio di sé. E il Padova ne ha un sacco di giocatori importanti. Non penso solo agli uomini di maggior talento, ma anche a quelli di grinta e cuore. Anzi, penso soprattutto a loro. A quelli che possono fare la differenza con una corsa in più, con un recupero quando le energie scarseggiano, con una sgroppata decisiva sulla fascia. Sono fiducioso. Il settore giovanile? La promozione in Serie B per noi sarebbe importante perché permetterebbe ai giovani di competere contro avversari più blasonati. Come tecnici sfruttiamo quest’ondata anche a livello motivazionale. I nostri talenti sognano di esordire in prima squadra. Ora che hanno visto l’Euganeo pieno desidereranno ancor più ardentemente raggiungere questo sogno".