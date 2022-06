Palermo-Padova, Perinetti: “Finale meritata per i rosanero. City Group? Dico la mia”

Prosegue la marcia di avvicinamento al retour match della Finale playoff di Serie C, Palermo-Padova, sfida che determinerà l'ultima squadra promossa in Serie B della stagione 2021-2022. Sarà ancora una volta un Barbera gremito in ogni ordine di posto quello che ospiterà la delicata sfida tra la compagine di Silvio Baldini e la formazione biancoscudata di Massimo Oddo. Dalle 13 di oggi è partita la vendita libera per acquistare i tagliandi per assistere alla gara di domenica sera. Sulla sfida in programma al Renzo Barbera domenica alle 21.15, si è espresso l'ex direttore sportivo del club rosanero, Giorgio Perinetti, che ai microfoni di TMW ha anche parlato dell'interessamento da parte del City Football Group per acquisire il pacchetto di maggioranza del club di viale del Fante.