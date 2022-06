Palermo-Padova: per la finale di ritorno atteso al “Barbera” anche Joseph Oughourlian

In occasione dell'attesissimo match di domenica tra rosanero e biancoscudati, che consegnerà il pass per la promozione in Serie B, sarà presente anche Joseph Oughourlian: il proprietario del Calcio Padova. A riportare la notizia è l'edizione odierna di "Tuttosport", secondo cui, il finanziere, farà di tutto per raggiungere il capoluogo e sostenere la squadra in una gara decisiva come quella di domenica sera al "Barbera". Oughourlian, di ritorno da un viaggio di lavoro in America Latina, aveva incontrato la squadra prima dell'inizio dei playoff.