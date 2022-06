Palermo-Padova, Oddo e i suoi trascorsi in finale: dal ko di Bologna al “Barbera”

Massimo Oddo, attuale tecnico del Padova, si appresta a giocare l'ennesima finale playoff della sua carriera da allenatore

La finale in programma domenica 12 giugno al "Renzo Barbera" di Palermo , valida per il ritorno dell'ultimo atto dei playoff di Serie C tra i rosanero di Silvio Baldini ed il Padova di Massimo Oddo , entrerà di diritto nella storia con un segno del destino indelebile per l'ex calciatore di Milan e Lazio . Il tecnico abruzzese si appresta, infatti, a toccare la soglia delle 200 panchine. Un traguardo importante, che verrà tagliato nel migliore dei modi, in una finalissima.

Imprese mancate e successi ottenuti nella carriera del tecnico classe 1976. Sulla panchina del Pescara due le finali disputate. Nella stagione 2014/15, il club abruzzese si classifica come settima forza del campionato di B, staccando il pass per i playoff. In seguito al risultato non particolarmente convincente, la società decise di sollevare dall'incarico l'allora tecnico Marco Baroni. La soluzione venne trovata tra le mura casalinghe, promuovendo Massimo Oddo dall'Under 19 a coach della prima squadra. L'attuale tecnico del Padova fu subito capace di rivitalizzare il gruppo nel breve, trascinando i biancocelesti nella doppia finale contro il Bologna, guidato da Delio Rossi. Un doppio pari condannerà la favola Pescara in favore degli emiliani.