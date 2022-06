Palermo-Padova, Miccoli carica i rosa: “Anno strepitoso, potete cambiare la storia”

Queste le parole di Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo che ha voluto caricare tutto l'ambiente rosanero in vista della finale playoff di questa sera contro il Padova. L'ultimo passo per la formazione di Baldini per centrare la tanto bramata promozione in Serie B. Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Miccoli ha dimostrato ancora una volta vicinanza ai colori rosanero e all'obiettivo che De Rose e compagni stanno perseguendo ormai da diverse settimane.