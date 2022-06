Palermo-Padova, Meneguolo: “Non conta il passato, solo vincere. Squadra, coraggio!”

Parola a Daniele Boscolo Meneguolo. Quasi tutto pronto per la sfida tra Palermo e Padova, finale di ritorno dei playoff di Serie C. Si riparte dal punteggio della gara d'andata, che vede i rosanero avanti sui veneti per 1-0, in virtù della rete segnata da Floriano in quel dell'Euganeo. Nell'immediato pre partita della sfida del 'Renzo Barbera', il presidente del Padova Daniele Boscolo Meneguolo, è intervenuto ai microfoni di Eleven Sport. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Sarà una partita impegnativa. C'è una cornice bellissima e penso al nostro pubblico che ci sta tifando anche da Padova. Alla squadra dico di avere coraggio, perché abbiamo giocato solo un tempo di una partita che dura 180 minuti e che stasera potremo vincere con orgoglio. Questa è LA partita, è la finale e va giocata all'ultimo respiro. I risultati fatti fino ad ora non contano, conta vincere stasera. Ajeti out? Oddo ha a disposizione una rosa ampia, non credo la sua assenza possa pesare. I ragazzi che hanno vissuto la sconfitta dell'anno scorso cercheranno di evitare di rivivere la stessa esperienza. Comunque vada saremo soddisfatti? Abbiamo fatto un buon campionato, incontrare Catanzaro e Juventus U23 è stato difficile. Poi non dimentichiamo che abbiamo già vinto un trofeo ma è decisamente più importante la partita di stasera"