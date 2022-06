Palermo-Padova, Marcolini: “Che livello, grande equilibrio. Rosa meglio in trasferta”

Parola a Michele Marcolin . Comincia la settimana di attesa verso la finale di ritorno dei playoff di Serie C , sfida decisiva per decretare chi tra Palermo e Padova conquisterà la promozione in Serie B . Dopo lo 0-1 della gara d'andata firmato dalla rete di Roberto Floriano , davanti ai 35mila del 'Renzo Barbera' ci si attende nuovamente un grande spettacolo calcistico, fatto di passione e agonismo in campo.

Intervistato ai microfoni di Eleven Sports, l'ex allenatore dell'Albinoleffe ha detto la sua in merito al possibile esito del secondo atto del confronto, a fronte di una gara come quella d'andata che ha messo in luce aspetti tecnici, tattici ed emotivi significativi, come analizzato dallo stesso Marcolin. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Avevo dato il Padova per leggermente favorito viste le tante frecce nel suo arco. Anche se il Palermo mi aveva impressionato per ritmo, compattezza e qualità negli ultimi metri nella partita di Salò. Sapevo sarebbe stato una sfida equilibrata e credo lo sarà anche nella gara dei ritorno. Come mai il Palermo fa meglio in trasferta? Forse il proprio stadio dà più pressione, li fa sentire obbligati a fare qualcosa in più visto il tanto pubblico. Oppure, a livello tattico, si trova bene contro squadre che in casa vogliono fare la partita vista la grande velocità e la grande qualità che i siciliani hanno sugli esterni".