Palermo-Padova, Lady Brunori dopo le nozze: “Pronti per vivere altra grande emozione”

Fiori d'arancio per il bomber e capocannoniere della Serie C, Matteo Brunori. Il centravanti italo-brasiliano, nella giornata di ieri ha sposato la fidanzata Dalila, raggiungendo un'altra tappa importante della sua vita a due giorni dalla finale tra Palermo e Padova che regalerà il pass per la promozione in Serie B ad una delle due compagini.