Palermo-Padova, La Grotteria: “Finale aperta, i rosa hanno un vantaggio. Brunori…”

"Sono stato bene sia a Palermo sia a Padova, piazze importanti e ricordo con grande piacere l’affetto di entrambe le tifoserie per me. La sfida è ancora aperta, è una bella partita, anche se il Palermo ha un piccolo vantaggio per la vittoria all’Euganeo. Percentuali? Diciamo 55% per i rosanero e 45% per il Padova che di fronte troverà un grande pubblico. Me lo ricordo ancora il Barbera, che brividi e che bei ricordi, giocavamo con più di 30mila tifosi sugli spalti. Posso dire che il Padova come organico è superiore, però il Palermo è cresciuto molto, ha meritato la finale. Hanno questo Brunori che non conoscevo, ha movenze da vero attaccante, è un giocatore che può ancora farcela per la serie A. Mi piace come attacca gli spazi".