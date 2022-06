Palermo-Padova, gli ultras biancoscudati organizzano un pranzo coi tifosi rosanero

Nonostante il clima caldissimo dettato da una doppia finale che vale la promozione in Serie B, i tifosi di Padova e Palermo sono pronti ad unirsi in onore dello storico gemellaggio. Esattamente come in occasione della gara d'andata giocatasi allo stadio "Euganeo", i supporter rosanero e quelli biancoscudati pranzeranno insieme, in questo caso al Parco La Favorita. Questo l'annuncio nella pagina Facebook degli ultras padovani: