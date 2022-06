Palermo-Padova, Giudice Sportivo: maxi ammenda ai rosanero, multato anche Castagnini

Ben 4000 euro di multa per il Palermo per comportamento scorretto dei tifosi rosanero. Multato anche il DS Castagnini, stangata per Ronaldo del Padova

La stagione di Serie C 2021/2022 si è ufficialmente conclusa al seguito della finale di ritorno dei playoff, vinti dal Palermo contro il Padova con un 2-0 complessivo. Queste le decisioni del Giudice Sportivo:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Giugno 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 4000 PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1) nell’avere lanciato, dalla Curva Nord, nel recinto di gioco e sul terreno di gioco alcuni fumogeni; 2) nell'avere fatto esplodere, dalla Curva Nord, due petardi di elevata potenza, uno nel recinto di gioco, al 1°minuto del primo tempo, e l'altro nel proprio settore, al 4° minuto del primo tempo; 335/855 3) nell'avere, nel corso del primo tempo, lanciato, dalla Curva Nord, sul terreno di gioco sette bottigliette di plastica accartocciate all'indirizzo del portiere della squadra ospite, senza colpirlo; 4) nell'avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco e nel recinto di gioco palle di carta, bicchieri contenenti liquido e bottiglie da 500 ml; 5) nell'avere, alla fine della gara, alcuni sostenitori (nel numero di quattro) dal lato gradinata MONTE PELLEGRINO, fatto accesso sul terreno di gioco e rovesciato un tabellone luminoso - led; 6) nell'avere, alla fine della gara, dal lato Curva Nord e da altri settori dello stadio, fatto accesso sul terreno di gioco nel numero di circa trecento, al fine di impossessarsi delle divise ufficiali dei tesserati della loro Squadra o di effettuare fotografie in loro compagnia; 7) nell'avere, con le condotte di cui al punto che precede, provocato il ritardo della cerimonia di premiazione di circa venti minuti, nonostante l'incitamento della rimanente parte del pubblico rimasto sugli spalti a fare rientro nei rispettivi settori al fine di consentire i festeggiamenti nel rispetto del protocollo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose in conseguenza dei lanci e delle esplosioni, e tenuto conto del comportamento della rimanente parte del pubblico (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 500 CASTAGNINI RENZO (PALERMO) per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva (come da distinta consegnata al Direttore di Gara). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

POMPEU DA SILVA RONALDO (PADOVA) per avere, all’11°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, lo colpiva con una testata provocandogli fuoruscita di sangue dal labbro. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, di particolare pericolosità in considerazione della parte del corpo dell’avversario attinta, e considerato che con la condotta tenuta il RONALDO ha provocato una ferita con fuoriuscita di sangue.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PELAGATTI CARLO (PADOVA) 335/856

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

JELENIC ENEJ (PADOVA)