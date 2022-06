Palermo-Padova, Ghirelli: “Playoff formula splendida. Finale più bella mai vista”

"Bisogna essere felici. Veniamo da due anni e mezzo di lockdown. La formula si conferma splendida, quella dei playoff. Mette insieme una passione incredibile dalle emozioni ancor più forti. Sono venuto allo stadio a piedi per vivere al massimo queste emozioni. Volevo rendermi conto di cosa volesse significare questa partita. Ho notato con piacere gli applausi dei tifosi rosanero ai calciatori del Padova, merito del gemellaggio. So che saremo seguiti in tutta Italia, incredibile. A Palermo si è passati da 4mila a 35mila mentre a Padova ci sono problemi di struttura nell'impianto. Noto che allo stadio ci sono tanti giovani, non ci sono solo i vecchi. Pensando ai playoff questo equivale ad un Supero Bowl come in America. Questa è la più bella finale di tutte quelle che io abbia visto. Abbiamo eliminato negli ultimi anni le varie Under, lasciando dalle Under 17 in giù. Sono tutti competitivi, qualsiasi squadra. Un voto all'annata attuale di Serie C? Siamo partiti con il Covid, ora ce l'abbiamo fatta lavorando sulla sostenibilità e l'entusiasmo. Il più bel voto lo stanno dando oggi queste persone presenti allo stadio"