Palermo-Padova, Foschi: “Deluso dalla squadra di Oddo, loro più forti dei rosa ma…”

Le dichiarazioni rilasciate da Rino Foschio, doppio ex di Palermo e Padova, a pochi giorni dalla Finale di ritorno dei playoff di Serie C, in programma domenica 12 giugno alle 21.15 al Renzo Barbera

Manca sempre meno alla sfida di ritorno della Finale playoff Serie C,Palermo-Padova. Retour match che vedrà i rosanero guidati da Silvio Baldini affrontare la formazione biancoscudata di Massimo Oddo nell'ultimo atto degli spareggi promozione. Posta in palio altissima, gara decisiva che consentirà ad una delle due squadre l'approdo in Serie B. La sconfitta quasi inaspettata della compagine patavina (seppur di misura) nella gara d'andata dell'"Euganeo" ha destato qualche perplessità in merito all' approccio in campo di Chiricò e compagni, che sono stati ben arginati da un Palermo solido e cinico capace di imporsi grazie gol siglato da Roberto Floriano.