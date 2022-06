Palermo-Padova, Floriano: “Pressiamo alti come chiede Baldini. Mancano 45′ al sogno”

Allo stadio Renzo Barbera termina 01-0 il primo tempo tra Palermo e Padova firmato da Matteo Brunori, match valido per la finale di ritorno dei playoff di Serie C. L'autore della rete del match d'andata contro i veneti, Roberto Floriano si è espresso ai microfoni di Eleven Sports. Di seguito le sue dichiariazioni:

"L'abbiamo approcciata bene ma non è finita. Dobbiamo continuare in questo modo per il secondo tempo che sarà ancora più duro. Nel secondo tempo stringeremo i denti ed andremo a tremila. Andiamo a pressare sempre molto alti, è questo quello che ci chiede il mister. Siamo a quarantacinque minuti dal sogno, manca poco. Speriamo!"