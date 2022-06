Palermo-Padova, finale playoff su Rai Italia per gli italiani nel mondo

Rai Italia"si aggiunge al ventaglio di possibilità che appassionati di calcio e tifosi della Serie C avranno per guardare in diretta la finale di ritorno dei Play Off Palermo-Padova". Lo ha annunciato la Lega Pro attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento. Il match, in programma domenica 12 giugno alle 21:15 allo Stadio "Renzo Barbera", sarà visibile su Sky, Rai 2, Eleven Sports, "con il segnale che sarà ritrasmesso anche su Rai Italia per raggiungere il maggior numero di appassionati nel mondo", si legge.