Palermo-Padova, domani in vendita ulteriori biglietti per la finale: tutte le info

Ulteriori biglietti per la finale playoff di Serie C tra Palermo e Padova verranno messi in vendita domani 11 giugno: tutte le info

E' stata una vera e propria caccia al biglietto per accaparrarsi i tickets di Palermo-Padova, match valido per la finale di ritorno dei playoff di Serie C. "Renzo Barbera" sold out nel giro di poche ore dall'inizio della vendita libera e lunghe code sia fisiche che online, con diversi disagi registrati tra gli utenti speranzosi di riuscire ad aggiudicarsi il titolo d'ingresso in vista della super sfida di domenica sera. Dopo le precedenti gare interne degli spareggi promozione di Lega Pro contro Triestina, Virtus Entella e FeralpiSalò, la compagine rosanero di Silvio Baldini toverà la spinta di un Barbera nuovamente tutto esaurito, in quella che sarà per De Rose e compagni "la finale delle finali".