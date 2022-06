Palermo-Padova: designati Var e Avar per la Finale di ritorno dei Playoff Serie C

Ecco le designazioni arbitrali in vista della sfida fra Palermo e Padova, in programma domenica sera al "Renzo Barbera"

Si rendono noti anche i nominativi di V.A.R. (Michael Fabbri di Ravenna) e A.V.A.R. (Ciro Carbone di Napoli) che dirigeranno la gara valevole per la finale di ritorno dei playoff di Serie C, in programma domenica 12 giugno alle ore 21:15 allo Stadio "Renzo Barbera".