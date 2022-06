Palermo-Padova, caos biglietti: lunghe code e disagi per l’acquisto dei tagliandi

Alle 13 è partita la vendita libera dei tagliandi per la Finale playoff di Serie C Palermo-Padova. Sul circuito vivaticket al momento non risulta ulteriore disponibilità di tagliandi

Prosegue la marcia di avvicinamento al retour match della Finale playoff di Serie C, Palermo-Padova, sfida che determinerà l'ultima squadra promossa in Serie B della stagione 2021-2022. Sarà ancora una volta un Barbera gremito in ogni ordine di posto quello che ospiterà la delicata sfida tra la compagine di Silvio Baldini e la formazione biancoscudata di Massimo Oddo. Dalle 13 di oggi è partita la vendita libera per acquistare i tagliandi per assistere alla gara di domenica sera.