Palermo-Padova, caos biglietti: bagarino fermato e multato prima della partita

L'uomo in questione - dopo aver acquistato un biglietto originale - lo ha venduto come unico nel suo genere nonostante lo abbia ristampato più volte. Durante l'intervento dei finanzieri, il bagarino è stato trovato in possesso di tre copie dello stesso titolo di accesso. "Al bagarino è stata contestata una sanzione, per un importo tra i 2500 e i 10000 euro; al tifoso, entrato all'interno dello stadio con il biglietto non a suo nome, è stata contestata una multa tra i 100 e i 500 euro", chiosa l'edizione odierna del Gds.