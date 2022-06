Palermo-Padova, calci e pugni per entrare in tribuna: arresto e Daspo a due tifosi

Succede prima del fischio di inizio della finale di ritorno dei playoff tra Palermo e Padova . Due tifosi, rispettivamente padre e figlio di 41 e 22 anni, cercano di farsi largo all'ingresso della tribuna autorità, muniti di due biglietti validi però per la Curva Nord. Giunti al varco presidiato dagli steward, i due sono stati respinti da questi ultimi, ma la vicenda è sfociata in veri e propri atti di violenza nei confronti degli addetti ai controlli.

Offese e insulti, sfociati poi in calci e pugni. "Quando gli steward li hanno fermati i due uomini hanno fatto partire una serie di offese. Poi la violenza anche nei confronti del responsabile degli steward: spintoni, calci e anche un pugno al viso. I poliziotti, schierati a distanza, sono giunti in suo soccorso e sono riusciti a evitare conseguenze peggiori", fa sapere l'ufficio della Polizia. Arresto e Daspo le conseguenze per i due tifosi, con il provvedimento già convalidato da parte del giudice.