Palermo-Padova, Bovo: “La vittoria al Barbera è nelle corde della squadra di Oddo”

Palermo e Padova si apprestano a giocarsi la Serie B nella finalissima dei playoff in programma domenica 12 giugno alle ore 21.15 al Renzo Barbera. L'ex centrocampista biancoscudato, Andrea Bovo, è intervenuto sulle colonne del “Corriere del Veneto” per analizzare il match in virtù dello zero a uno dell'andata in favore dei rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni.