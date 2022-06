Palermo-Padova, biglietti Finale playoff Serie C: si parte oggi alle 12. I dettagli

Scatta alle 12 la vendita dei tagliandi per la sfida di ritorno Padova-Palermo, ultimo atto del doppio confronto della Finale playoff Serie C. Info e dettagli su come e quando acquistare i tagliandi per la "Finalissima" in programma al Barbera

Mediagol ⚽️

A partire dalle 12.00 aprirà la vendita dei biglietti in prelazione per gli abbonati 2021-2022 per assistere alla sfida di ritorno della Finale playoff di Serie C, Palermo-Padova, in programma domenica 12 giugno alle ore 21.00 allo stadio Renzo Barbera. Da mercoledì 08 giugno alle ore 13.00 scatterà la vendita libera riservata a tutti coloro i quali nella stagione di Lega Pro in corso non hanno sottoscritto un abbonamento. Dopo il successo di ieri sera, da parte della formazione rosanero di Silvio Baldini sul Padova di Massimo Oddo, nel capoluogo siciliano cresce l'attesa per gli ultimi 90' della stagione, che determineranno la promozione in Serie B di una delle due squadre.

Il "Barbera" ha già raggiunto per ben tre volte il sold out, superandosi anche nel corso dell'ultima gara interna, dopo che anche i tagliandi del settore ospiti dell'impianto di viale del Fante sono stati resi disponibili per i supporters rosanero, in seguito all'esigua presenza di tifosi provenienti da Salò per sostenere la Feralpi nel match di ritorno della semifinale playoff. Sarà dunque un "Renzo Barbera" gremito in ogni ordine di posto quello che con ogni previsione si vedrà domenica sera, in occasione della Finale di ritorno dei playoff promozione di Lega Pro.Di seguito le indicazioni su orari, date e costo dei tagliandi per la sfida di ritorno in programma domenica 12 giugno alle 21.00.

PRELAZIONE ACCESSIBILE SOLO PER GLI ABBONATI 2021/2022

La fase di prelazione aprirà il 06 giugno alle ore 12.00 online e su tutti i punti vendita Vivaticket, e sarà accessibile solo agli abbonati della stagione 2021/2022, che potranno comprare fino ad un massimo di due tagliandi. Sul sito saranno disponibili due diverse mappe: una chiamata "PALERMO - PADOVA PRELAZIONE", un'altra chiamata "PALERMO - PADOVA".

Sulla mappa "PALERMO - PADOVA PRELAZIONE" ogni abbonato potrà riconfermare il proprio posto stagionale 2021/2022, oppure, in alternativa, acquistare un diverso posto a scelta tra i posti liberi dello stadio. Questo primo acquisto si effettua attraverso il "numero abbonamento" presente sulla propria tessera stagionale.

In seguito, sull’altra mappa "PALERMO - PADOVA" ogni abbonato potrà poi acquistare un secondo tagliando in mappatura libera attraverso il "sigillo fiscale" presente sulla propria tessera stagionale.

Tutti gli abbonati alla stagione 2021/22 potranno esercitare il diritto prelazione nelle modalità sopracitate (sia nei punti vendita che online) fino all'intera giornata di martedì 7 giugno, dopodiché i posti in prelazione saranno resi disponibili alla vendita libera.

Info sui codici "numero abbonamento" e "sigillo fiscale" da inserire in fase di prelazione per l'acquisto dei due tagliandi:

- il numero abbonamento è un codice di 7 cifre presente sulla tessera di abbonamento che dovrà essere inserito nella procedura d'acquisto preceduto da cinque zeri. Esempio: per numero abbonamento 1234567, inserire 000001234567, per un totale di 12 cifre complessive.

- il sigillo fiscale è un codice alfanumerico che va inserito così come riportato sulla tessera di abbonamento.

VENDITA LIBERA

La vendita libera per i non abbonati partirà dalle ore 13:00 di mercoledì 8 giugno. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:55 di domenica 12 giugno o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

- il sito Vivaticket

- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00. Domenica 12 giugno fino alle 15:00).

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

TARIFFA INTERA

Curva nord (superiore e inferiore) € 5 Curva sud (superiore e inferiore) € 5 Gradinata - Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) € 8 Tribuna Laterale (superiore e inferiore) € 14 Tribuna Centrale (superiore) € 20 Tribuna Centrale (inferiore) € 30