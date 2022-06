Palermo-Padova, al via la vendita dei biglietti per abbonati: primi tifosi al “Barbera”

Le immagini a poco più di un'ora dall'apertura della vendita dei biglietti, riservata agli abbonati, per la sfida tra Palermo e Padova

Mediagol ⚽️

A partire dalle 12.00 di oggi è stata aperta la vendita dei biglietti in prelazione per gli abbonati 2021-2022 per assistere alla sfida di ritorno della Finale playoff di Serie C tra Palermo e Padova, che andrà in scena il 12 giugno alle ore 21.00 allo stadio "Renzo Barbera". Da mercoledì 08 giugno alle ore 13.00 scatterà, invece, la vendita libera per tutti coloro i quali non sono in possesso di un abbonamento.

Archiviato il successo dei rosa all'"Euganeo", deciso da una rete di Floriano, il Palermo sarà chiamato a scendere ancora in campo per affrontare in casa la formazione di Oddo in un match che decreterà la quarta squadra promossa in Serie B.

Un appuntamento imperdibile per i supporters rosanero, decisi a riempire nuovamente il "Barbera" - come già accaduto contro Triestina, Virtus Entella e Feralpisalò, facendo registrare un nuovo sold out. A poco più di un'ora dall'apertura della vendita dei tagliandi per gli abbonati, file ordinate presso l'impianto sportivo del capoluogo siciliano, con i primi tifosi accorsi per assicurarsi un ticket per la finalissima che andrà in scena domenica prossima alle 21:00.