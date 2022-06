Palermo-Padova, aggiornamento settore ospiti: emessi 211 tagliandi

Discreta presenza dei tifosi del Padova per la finale dei playoff di Serie C al "Barbera", emessi 211 tagliandi nel settore ospiti

Febbre finale a Palermo per il ritorno dei playoff di Serie C contro il Padova. "Renzo Barbera" quasi sold-out, superata quota 29mila biglietti venduti nella sola giornata di oggi, in poche ore.