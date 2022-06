Palermo-Padova 1-0: i rosa mordono la finale, super Brunori firma il vantaggio

Valentini si fa male e cede il posto a Gasbarro . Giallo anche per Lancini che entra in ritardo su un avversario. Il Padova prova ad insidiare i rosa con proprietà di palleggio e manovra avvolgente, ma il Palermo resta coeso ed attento in lettura, brillando per incisività ogni qualvolta si propone nella metà campo veneta. Buona chance poco dopo per Dall'Oglio , mancino al volo su corner dalla destra che trova pronto Donnarumma.

Il meritato vantaggio di un Palermo tonico, feroce ed elettrico giunge al minuto ventiquattro: Brunori pressa forte Gasbarro e gli scippa la sfera sulla linea di fondo, scarico su De Rose e cross in mezzo con Pelagatti che commette un plateale fallo di mano nel cuore dell'area. Perenzoni non ha dubbi ed il bomber italobrasiliano trasforma con freddezza dagli undici metri per il tripudio del Barbera. Floriano dà spettacolo per qualità ed intensità in entrambe le fasi gioco, mandando in visibilio il pubblico del Barbera. Valente prova il destro dal limite ma alza la mira. Il Palermo chiude meritatamente in vantaggio un primo tempo letteralmente dominato.