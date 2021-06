Palermo, operazione Silipo: il giovane talento e la voglia di riscatto

Il Palermo nella prossima stagione punterà forte sul talento di Andrea Silipo che in questo campionato non ha brillato

Le caratteristiche tecniche del giovane talento scuola Roma sono evidenti e lo stesso calciatore ha dimostrato di essere in grado di potersi imporre al meglio. La permanenza in rosanero è praticamente scontata visto i cavilli contrattuali: l'ex giallorosso è stato acquistato a titolo definitivo con un diritto di recompra per la Roma entro due anni. Un talento che vuole e che deve sbocciare, un ragazzo ancora molto giovane che ha voglia di rivalsa e la prossima stagione potrebbe essere la giusta occasione. Mister Filippi come scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport': «fa molto affidamento sulle sue qualità per la prossima stagione. Già nel finale dello scorso campionato gli aveva regalato più spazio, e Silipo sotto l’ala protettiva di Santana e Floriano aveva cominciato a mostrare evidenti progressi.».