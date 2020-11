Palermo, operazione rimonta per puntare al quarto posto: Catanzaro ad un passo

“Operazione rimonta per puntare al quarto posto”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori su Palermo-Turris. Tre vittorie consecutive, cinque risultati utili di fila. Morale alle stelle per il Palermo che, mercoledì pomeriggio affronterà la Turris fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”. “Il decimo posto è l’obiettivo minimo, cosa già detta da Boscaglia, ma il quarto posto è l’obiettivo medio e il Palermo potrebbe vederlo avvicinarsi sempre più”.

Quello contro gli uomini di Francesco Fabiano è un vero e proprio scontro diretto. In caso di successo, la compagine rosanero salirebbe a quota quindici punti con dieci partite giocate. Due in meno rispetto ai campani, che fin qui hanno collezionato 17 punti. E una in meno del Catanzaro, che attualmente occupa il quarto posto con 19 punti.

Pertanto, battere la Turris significherebbe portarsi -4 dai calabresi con un’altra partita da recuperare. Dunque, potenzialmente a -1. “Una proiezione impensabile soltanto due settimane fa”, scrive il noto quotidiano. Il quarto posto rappresenterebbe l’ultimo piazzamento utile per la fase nazionale dei play-off, alla quale prendono parte le seconde e terze classificate dei due gironi, più la migliore quarta. “Un obiettivo tornato straordinariamente alla portata dei rosanero”, si legge.