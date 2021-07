Palermo, operazione centrocampista: ritorno di fiamma per Armellino. E De Rose…

Il punto sulla campagna trasferimenti in casa rosanero: Acr Messina su De Rose, ma per il Palermo è incedibile

La dirigenza è al lavoro per costruire il Palermo che verrà. "La squadra ancora non è completa, oggi ha una base di partenza forte e collaudata. I numeri hanno detto che è arrivata settima, quindi per alzare l’asticella serve qualcos’altro. Mi aspetto ancora gli elementi che abbiamo concordato". Lo ha sottolineato nella giornata di ieri in conferenza stampa il tecnico Giacomo Filippi.

D'altra parte, in casa Palermo le idee sono piuttosto chiare in merito a strategia e linee guida del club in sede di potenziamento dell'organico. Almeno due interpreti per ruolo, in conformità al credo tattico del tecnico, il quale sta legittimando il suo peso specifico nell'individuazione degli obiettivi, in totale sinergia con il direttore sportivo, Renzo Castagnini.

Aspettando Fella e un altro attaccante (LEGGI QUI LE ULTIME), negli altri ruoli "si segnala un ritorno di fiamma per Armellino del Monza a centrocampo", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", già sondato un anno fa. D'altra parte, Filippi ha chiesto l'arrivo di un altro centrocampista. Sempre in mediana, l'Acr Messina avrebbe sondato De Rose, ma per il Palermo il calciatore è incedibile.

Per la difesa, proseguono i contatti con il Bari per uno scambio tra Somma e Perrotta. Infine, resta in uscita Saraniti. L'operazione che dovrebbe portarlo al Taranto è in stand-by. La società rossoblù, proprio come il Gubbio, non gli garantirebbero lo stesso ingaggio percepito a Palermo. I rosanero, però, non hanno intenzione di riconoscergli una buonuscita. Seguiranno aggiornamenti...