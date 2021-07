Calciomercato Palermo, è il giorno di Lucca al Pisa: da Fella a Lanini, le ultime

Aspettando Fella, il Palermo ha avviato i primi contatti con il Parma per Lanini. E oggi Lucca potrebbe firmare col Pisa

È il giorno di Lorenzo Lucca al Pisa. Convocato per il ritiro di San Gregorio Magno in attesa del trasferimento in Toscana, il centravanti classe 2000 non è mai arrivato in Campania, poiché in permesso proprio per chiudere l'operazione con il club nerazzurro. L'ufficialità è attesa in giornata, con il giocatore che firmerà con ogni probabilità un contratto che lo legherà al Pisa per i prossimi cinque anni (QUI I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE).