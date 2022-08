Palermo: oltre 1.700 tifosi al Barbera per il ritiro degli abbonamenti. La situazione

Lunghe file anche stamane allo Stadio "Renzo Barbera" per ritirare le tessere stagionali già precedente acquistate in modalità online o presso i punti vendita autorizzati. Disagi e qualche lamentela da parte dei tifosi per le lunghe attese presso il botteghino "Curva SUD" dell'impianto di viale del Fante. Circostanza comprensibilmente non gradevole in ragione della temperatura odierna registrata in città, in una giornata da "bollino rosso" nel capoluogo siciliano. Tuttavia sotto il profilo logistico ed organizzativo la società rosanero aveva già preventivamente ed opportunamente stilato un calendario al fine di scaglionare nel corso della settimana la distribuzione degli abbonamenti già sottoscritti, secondo criteri ben precisi. Allo stato attuale le postazioni operative predisposte dal Palermo sono ben quattro. La procedura di ritiro per ogni singolo tifoso, nel rispetto delle modalità indicate dal club targato City Football Group (LEGGI QUI), viene ultimata in pochissimi minuti. L'imponente e simultaneo afflusso quotidiano di persone allo stadio, con la conseguente formazione di lunghe code presso il botteghino, genera fisiologicamente sostanziosi tempi d'attesa. Nella giornata di oggi sono oltre 1.700 i tifosi accorsi in viale del Fante per assicurarsi la propria tessera stagionale in vista dell'esordio in campionato contro il Perugia di Castori, previsto per sabato 13 agosto alle ore 20.45.