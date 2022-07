Palermo, campagna abbonamenti: da domani al via la vendita libera. Info e dettagli

Da domani, mercoledì 27 luglio, al via alla vendita libera

Sono 5.676 le tessere rinnovate nel corso della prima fase di prelazione della campagna abbonamenti 2022-2023. La prima fase, conclusasi nella giornata di ieri, era destinata a tutti gli abbonati delle stagioni 2019-2020 (Serie D) e 2021-2022 in Serie C. Da domani, mercoledì 27 luglio, scatterà la vendita libera aperta a tutti. I costi delle tessere stagionali saranno a prezzo pieno, rispetto a quelli disponibili nella prima fase di prelazione. Particolari sconti saranno dedicati alle donne, agli Under 18 e agli Over 65.

Di seguito, le info rese note dal club tramite una nota ufficiale:

"Si è conclusa la fase di prelazione della Campagna Abbonamenti 2022-2023 del Palermo FC. Le tessere rinnovate sono state state 5676.

Mercoledì 27 luglio alle ore 15 inizierà la fase di vendita libera, esclusivamente online e nei punti vendita Vivaticket (compreso il Bar dello Stadio), che si concluderà alle ore 16 lunedì 8 agosto.

RITIRO ABBONAMENTI GIÀ SOTTOSCRITTI

Le tessere sottoscritte in fase di prelazione e di vendita libera saranno distribuite presso il botteghino Curva Sud dello Stadio “Renzo Barbera” secondo il seguente calendario:

ABBONAMENTI IN PRELAZIONE:

Ritiro tessere dal 28 luglio al 12 agosto: lunedì-venerdì 10.00 - 18.00; sabato 10.00 - 14.00; domenica chiusi.

ABBONAMENTI IN VENDITA LIBERA:

Ritiro tessere dal 4 agosto al 12 agosto: lunedì-venerdì 10.00 - 18.00; sabato 10.00 - 14.00; domenica chiusi.

IMPORTANTE: In relazione al ritiro delle tessere, gli abbonamenti sottoscritti in fase di vendita libera non saranno disponibili prima di 72 ore dalla stipula.

Documenti necessari per il ritiro degli abbonamenti: documento d’identità e copia cartacea del voucher ricevuto dopo la stipula. In caso di delega, anche copia cartacea della delega e documento d’identità del delegante.

OMAGGIO PER GLI ABBONATI

Tutti i possessori della tessera stagionale 2022-2023 riceveranno in omaggio uno speciale cappellino Palermo FC di colore rosa o nero a scelta, riservato esclusivamente agli abbonati. Le modalità di ritiro del gadget verranno comunicate successivamente.

PARTNERSHIP CON UNIPA

Al via anche una prestigiosa partnership tra il Palermo FC e l’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito di una costante progettualità di valore a beneficio del territorio e dei più giovani. Tutti gli studenti in possesso di Unipa Card potranno godere di una tariffa scontata per la sottoscrizione degli abbonamenti, ovvero la stessa prevista per la fase di prelazione. Tale tariffa è riservata anche a docenti e personale Unipa.

Tali tessere stagionali potranno essere sottoscritte dal 1° al 5 agosto esclusivamente in presenza presso il punto vendita speciale dello Stadio “Renzo Barbera” (dalle ore 10 alle ore 18, orario continuato), esibendo la propria Unipa Card (studenti) o il cedolino comprensivo di dati personali (docenti e personale Unipa)".