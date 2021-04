Palermo, occhio alle inseguitrici: i rosanero devono ancora conquistarsi un posto nei playoff

Il Palermo deve ancora conquistarsi un posto nei play-off.

I rosanero dopo l’unico punto conquistato nelle ultime due gare faranno bene a guardarsi le spalle dal ritorno di alcune delle avversarie come il Monopoli che si è portato a soli 3 punti. Un’altra squadra che potrebbe farsi sotto è la Viterbese che in serata affronterà la Casertana e in caso di vittoria potrebbe rilanciarsi in zona spareggi. La compagine guidata da mister Giacomo Filippi, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, deve mantenere un posto tra le prime dieci e con l’assenza di Lorenzo Lucca non sarà semplicissimo visto che in zona gol i rosanero stentano davvero tanto. La classifica comunque non piange, il Palermo ha infatti rosicchiato un punto al Teramo che al momento occupa l’ottava posizione e mercoledì affronterà al “Barbera” il Foggia. Questione quarto posto: il Catanzaro al momento è la migliore quarta dell’intera Serie C e per tale motivo approderebbe alla fase nazionale dei play-off, i calabresi infatti hanno una miglior media punti rispetto a Renate e Modena. Qualora dovesse verificarsi questo scenario ai rosanero potrebbe andare addirittura bene l’undicesimo posto, ma perchè questo accada il Palermo dovrebbe davvero “suicidarsi” sempre sportivamente parlando.