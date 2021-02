Palermo, occhio alla Viterbese: nel 2021 il “Rocchi” è diventato un fortino, è passata solo la Ternana

Il Palermo si prepara all’esame Viterbese.

I rosanero nel lunch match di sabato dovranno vedersela contro la compagine laziale che tra le mura amiche, almeno in questo periodo, regala davvero poco agli avversari. Le ultime cinque uscite interne dei gialloblu registrano tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta; solo Ternana (unica a sconfiggere la Viterbese nel 2021) e Avellino hanno totalizzato più punti nella gare interne (12). Dopo una prima parte di stagione non troppo positiva, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, i laziali hanno cambiato rotta. A inizio campionato, infatti, precisamente nel girone di andata, al “Rocchi” erano arrivati solo due pareggi e addirittura nessuna vittoria. Match dunque da non sottovalutare per il Palermo che vuole sfatare il tabù relativo alle due vittorie di fila lontano dal “Barbera”. Non sarà però impresa semplice far gol ai gialloblu in casa, infatti l’unico gol subito lo ha messo a segno la Ternana; nelle successive quattro gare sono state zero le reti prese al “Rocchi”.