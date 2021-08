Palermo, occhio agli infortuni: ai box Accardi e Valente, si ferma anche Brunori

Paura per l'ex attaccante della Juventus U23 e della Virtus Entella per una botta subita alla tibia durante la seduta

Apprensione in casa Palermo dopo la botta subita da Matteo Brunori in allenamento. L'attaccante arrivato proprio negli ultimi giorni dalla Juventus U23 , nel corso della partitella di fine seduta, ha preso un colpo alla tibia destra dopo un contrato con un compagno. Per l'ex anche dell'Arezzo fortunatamente, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', solo un pò di paura ma nulla di grave a tal punto che è uscito dal campo con le proprie gambe.

Il tecnico Giacomo Filippi ha intanto mischiato le carte provando a più riprese il 3-4-1-2 con Silipo schierato da trequartista a supporto di Brunori e Corona. Restano ancora ai box Accardi e Valente rispettivamente per un problemino accusato durante l'amichevole contro l'Enna e per una contusione subita in ritiro. Nell'altra formazione schierata dall'allenatore siciliano sugli scudi Edoardo Soleri che ha realizzato una doppietta (destro in diagonale e conclusione ravvicinata su assist di Crivello). In gol anche Fella, Silipo su calcio piazzato e lo stesso Brunori prima di abbandonare anzitempo alla seduta.